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Игорь Николаев рассказал, почему никогда не хотел уезжать из России

Алиса Старжевская 36
Игорь Николаев рассказал, почему никогда не хотел уезжать из России

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артист мог перебраться за границу на пике своей карьеры, но не стал.

Народный артист России Игорь Николаев рассказал почему никогда не хотел переехать за рубеж и никогда не уедет из России. Такими мыслями он поделился в беседе с 7Дней.ru.

Как рассказывает певец у него было две причины не в пользу переезда за границу. Первая — отсутствие природы Сахалина, в которую тот влюблен.

«Все вместе взятые Монако отдыхают по сравнению с пейзажем у сахалинского местечка Пионеры, где в детстве я бывал в лагере. До сих пор помню, как выходил с электрички и шел через поселок в сторону моря. Впереди — бесконечные заросли шиповника, аромат которого сшибает тебя с ног. В некоторых местах в непроходимой чаще прорублены „коридоры“ к морю. И вот ты выходишь из зарослей шиповника и видишь невероятную красоту — песчаную косу», — вспоминает певец.

Вторая — плотный расписанный график гастроль.

«Бесконечная работа, работа, работа. И тоже казалось, что это будет всегда. И потом, здесь у меня была семья, дочка Юля тогда только пошла в школу. Так что об эмиграции я даже не думал», — объяснил певец.

Как вспоминает Николаев первая возможность перебраться за границу представилась ему на пике своей популярности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в поездках за границу его больше привлекала возможность пообщаться с артистами мирового масштаба, чем заработок.

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