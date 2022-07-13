«Газпром» не получал документы о праве Siemens на вывоз турбины из Канады

«Газпром» заявил, что не располагает документами о вывозе из Канады оборудования Siemens

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Дальнейшая работа газопровода «Северный поток» остается под вопросом, дали понять в компании.

«Газпром» не получал документы о праве компании Siemens на вывоз из Канады находящейся там на ремонте турбины, поэтому не может прогнозировать дальнейшую работу газопровода «Северный поток». Об этом заявили в самой компании.

«„Газпром“ не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС „Портовая“. В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС „Портовая“, которая является критически важным объектом для газопровода „Северный поток“», — цитирует сообщение компании EADaily.

15 июня стало известно, что одна из газовых турбин для «Северного потока» после ремонта не была доставлена в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

В то же время «Газпром» сообщил, что на трубопроводе «Северный поток» возникли технические проблемы, в связи с чем суточная производительность трубопровода упала на 40%. В компании сообщили, что поставки газа могут снизиться примерно на 70 миллионов кубометров в связи с нехваткой оборудования, ограничениях на станциях и задержке техники в сервисе техобслуживания.

7 июля Германия призвала Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток», необходимую для заполнения хранилищ голубым топливом. Через день стало известно, что Канада вернет турбину, однако, чтобы избежать санкций, оборудование будет отправлено в Германию, которая уже передаст его «Газпрому».

Siemens Energy поставила в Россию аэродеривативные турбины для компрессорной станции «Северного потока» в 2009 году. Оборудование приводит в действие компрессоры, регулирующие давление в газопроводе. Бесперебойная работа всей системы требует регулярного профессионального ремонта турбин. Одна из них с этой целью была направлена в Монреаль, так как только там проведение работ оказалось возможным.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, на Украине раскритиковали Канаду за решение вернуть турбину для «Северного потока».