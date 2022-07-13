«За все ответит»: депутат объяснил почему на Галкина завели уголовное дело

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр_Казаков; © РИА Новости / Александр Натрускин; Instagram* maxgalkinru, 5-tv.ru

Российские власти не могут оставить провокационные высказывания юмориста без наказания и должны «устроить показательную порку».

В отношении юмориста Максима Галкина заведено уголовное дело о дискредитации российских военнослужащих. Об этом заявил экс-депутат Государственной думы Роман Худяков. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru политический деятель рассказал, почему уверен в виновности мужа певицы Аллы Пугачевой. По его мнению, негативные высказывания артиста в адрес России имеют не только неприятный характер, но и уголовный.

«Во-первых, те слова, которые он высказывает в первую очередь попадают под часть первую статьи 207 УК РФ. Это все-таки медийное лицо. Это человек, который завоевал популярность благодаря нашим гражданам РФ, благодаря популярности своей жены Аллы Пугачевой. Так что все его высказывания против России, против руководства, против спецоперации, проводимой на Украине, разбирают в СМИ», – объяснил политик.

Он уверен, что антироссийские заявления Галкина особенно интересны для западных журналистов. Они вырывают его цитаты из контекста и пишут новости с тем посылом, якобы даже настолько популярный российский артист не поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Худяков отметил, что российские власти не могут оставить это просто так и должны «устроить показательную порку» в виде привлечения артиста к уголовной ответственности по всей строгости закона. Отличная возможность для этого предоставится в Турции, ибо СК РФ сможет обратиться к коллегам за помощью в отправке Галкина на родину, где правоохранительные органы проведут с ним соответствующие процедуры. Подходящим сроком лишения свободы для юмориста Роман Иванович считает пять-семь лет.

Что касается имущества Галкина, то забрать его получится только в том случае, если во время процедуры оформления дома были какие-то ошибки.

«Если его замок не отвечает всем требованиям нашего закона по оформлению имущества, то здесь правоохранительные органы должны покопаться: почему не платят налоги. Выставить налоги по всей строгости закона, чтобы он ответил. Выставить налоги за такой огромный большой дом. Государство имеет право забирать имущество, если, например, человек не платит налоги», — объяснил Худяков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Сергей Лавров поведал как можно отобрать замок в деревне Грязь у Галкина и Пугачевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.