Минобороны РФ внесло предложения по вывозу зерна на переговорах в Стамбуле

Фото, видео: Reuters / Thomson Reuters; Минобороны РФ

В Турции стартовала международная встреча по вопросу вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

Представители Минобороны РФ внесли предложения по вывозу зерна из черноморских портов на переговорах в Стамбуле, сообщили в российском военном ведомстве.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В Стамбуле стартовали четырехсторонние переговоры с участием представителей Минобороны РФ, Турции, Украины и ООН по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.

В конце июня российская сторона заявила, что готова пропускать иностранные суда в украинские порты для вывоза пшеницы, но только после совместного с Турцией досмотра. В Москве опасаются, что сельхозпродукция пойдет в счет оплаты оружия.

По данным ООН, на украинских элеваторах застряли около 25 миллионов тонн зерна.

Как сообщал 5-tv.ru, из порта Бердянска в Запорожской области Украины отправилось первое за долгое время судно с зерном. Корабль с семью тысячами тонн зерна под охраной судов Черноморского флота России направился в дружественные страны.