Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку

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После удара украинских ракет в городе повреждены около 70 жилых домов и множество объектов социальной инфраструктуры.

Херсонская область запросила помощь у России в восстановлении Новой Каховки, пострадавшей от ударов украинских боевиков из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

«Создана рабочая группа по восстановлению города, направлена туда техника и волонтеры. Но у нас таких сил нет, мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы, чтобы восстановить регион», — сказала Губарева в эфире Первого канала.

Она отметила, что в результате обстрела со стороны Украины в Новой Каховке повреждены 65 жилых домов, две школы, три детских садика и свыше 200 магазинов.

Вечером 11 июля украинские боевики нанесли удар по центру Новой Каховки. Одна из ракет попала в склад с минеральными удобрениями, вызвав мощный взрыв и огромные разрушения. В результате удара сотни человек оказались под завалами и заблокированы в своих домах и квартирах. Семеро из них погибли, 60 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-под руин после удара украинских ракет на дачах Новой Каховки достали шестерых детей.