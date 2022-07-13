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Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку

Алексей Хитров 24

Замглавы ВГА Херсонской области попросила Россию помочь восстановить Новую Каховку

Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После удара украинских ракет в городе повреждены около 70 жилых домов и множество объектов социальной инфраструктуры.

Херсонская область запросила помощь у России в восстановлении Новой Каховки, пострадавшей от ударов украинских боевиков из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

«Создана рабочая группа по восстановлению города, направлена туда техника и волонтеры. Но у нас таких сил нет, мы попросили их у Российской Федерации. Нам нужны строительные материалы, чтобы восстановить регион», — сказала Губарева в эфире Первого канала.

Она отметила, что в результате обстрела со стороны Украины в Новой Каховке повреждены 65 жилых домов, две школы, три детских садика и свыше 200 магазинов.

Вечером 11 июля украинские боевики нанесли удар по центру Новой Каховки. Одна из ракет попала в склад с минеральными удобрениями, вызвав мощный взрыв и огромные разрушения. В результате удара сотни человек оказались под завалами и заблокированы в своих домах и квартирах. Семеро из них погибли, 60 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-под руин после удара украинских ракет на дачах Новой Каховки достали шестерых детей.

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