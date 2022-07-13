Ольга Кормухина о заведении уголовного дела на Галкина: «Это правовые вопросы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alex Kazakov IZVESTIA

За действиями уехавшего в Израиль юмориста следят как обычные люди, так и представители шоу-бизнеса. Однако Кормухина честно призналась — ей дела юмориста не столь интересны.

Ольга Кормухина объяснила, что она думает после известий о заведении уголовного дела на юмориста. Напомним, уголовное дело на юмориста завел Центр по противодействию экстремизму ГУМВД России по Ростовской области. Причина в его ложных высказываниях в отношении российской армии, сообщил депутат Роман Худяков в социальной сети.

Кормухина, которая не один месяц осуждала предательство родины многих российских знаменитостей, призналась — за жизнью Галкина не следит.

«Это правовые вопросы. Честно говоря, я не следила за высказываниями Максима Галкина. Честно говорю. Нет времени и сил. Хватает едва проводить свою просветительскую деятельность в Telegram-канале относительно классической музыки. Все внимание там. И там у меня не обсуждается поведение Галкина. Не об этом говорят», — ответила она в беседе с Teleprogramma.pro.

Фото: www.globallookpress.com / Darya Parchinskaya

С началом спецоперации ВС РФ на Украине Максим Галкин вместе с женой и детьми уехали в Израиль. Оттуда юморист стал делать политические заявления, осуждая действия РФ. Кроме того, неоднократно оскорблял россиян. Своим поведением он вызвал негодование у внушительной части своих поклонников и спровоцировал заведение уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru публиковал список поддерживающих спецоперацию РФ знаменитостей.