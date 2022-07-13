Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Фото: mchs.gov.ru

В учреждениях, связанных с деятельностью обвиняемого, проведены обыски.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело против бывшего замминистра МЧС Андрея Гуровича. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей на строительство в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с COVID-19», — сообщили в Telegram-канале СКР.

Также в ведомстве добавили, что учреждение построили, не учитывая особенностей регионального климата, затем оно не использовалось по назначению, а позже было просто снесено. Обвиняемый признался, что знал обо всех нюансах, но мер не принял. Действия Гуровича привели к ущербу более чем в 320 миллионов рублей.

«Гурович задержан, ему предъявлено обвинение», — резюмировали в СКР.

Следствием представлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Ранее Андрей Гурович был задержан на 48 часов. В учреждениях, связанных с ним проведены обыски.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что следствие просит отправить под арест бывшего заместителя главы МЧС Гуровича.