«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Dustin Biven / Keystone Press Agency

Только разрушив критически важную инфраструктуру противника, можно остановить уничтожение мирного населения Донбасса, уверен военный аналитик Игорь Коротченко.

Для прекращения обстрелов ВСУ мирного населения Донбасса из американских систем залпового огня HIMARS, гаубиц M777 и французских артиллерийских установок Caesar необходимо разрушить железнодорожную инфраструктуру Украины и пресечь поставки западного оружия в зону боевых действий. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Я не раз говорил, что нужно нанести удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Нужно полностью парализовать железнодорожное сообщение. Сделать невозможным переброску воинских частей и западного оружия на Украину. Разрушить мосты через Днепр так, чтобы их восстановление заняло как минимум полгода. С военной точки зрения это очевидно. Нужен полный паралич Украины. Западные лидеры не должны ездить в Киев, как на прогулку», — подчеркнул эксперт в комментарии «МК».

Также, по мнению Коротченко, необходимо уничтожить топливно-энергетический комплекс и систему государственного управления Украины, прервать работу интернета, телевидения и сотовой связи. Откладывая удары по этой критически важной инфраструктуре Россия затягивает сроки специальной военной операции, заявил Коротченко.

«После второго этапа специальной военной операции должен быть третий, четвертый, пятый… Если в каком-то виде Украина сохранится, Запад ее перевооружит, оснастит, создаст новую армию, которая начнет новую войну против России. Поэтому задачи мы должны ставить самые решительные. Надо „ослепить“, „обездвижить“, парализовать Украину!» — подытожил эксперт.

Вечером 11 июля украинские боевики нанесли мощный удар по центру Новой Каховки. Одна из ракет попала в склад с минеральными удобрениями, вызвав взрыв и огромные разрушения. В результате удара сотни человек оказались под завалами и заблокированы в своих домах и квартирах. Семеро из них погибли, 60 получили ранения, в том числе тяжелые.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры взрывов после ударов ВСУ из РСЗО HIMARS по Новой Каховке.