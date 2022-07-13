Лепс о важном моменте в отношениях: «Я влюблялся несколько раз по-настоящему»

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В конце прошлого года певец после 20 лет совместной жизни развелся. И лишь через полгода стал открыто говорить о причинах распада союза и том, что он ценит во взаимоотношениях с женщиной.

Певец Григорий Лепс спустя семь месяцев после развода с Анной Шаплыковой рассказал, что он ценит в отношениях между мужчиной и женщиной. Артист отметил, уважение для него — важное составляющее.

По мнению Лепса, любовь между людьми может существовать год, пять лет, а порой и всю жизнь. Но это вовсе не значит, что партнер уважает своего спутника. Именно так случалось у знаменитости.

«По-настоящему я влюблялся в своей жизни несколько раз, но не могу сказать, что очень уважал этих женщин. В меня, наверное, тоже влюблялись, но не знаю, уважают ли они меня до сих пор или нет. По крайней мере, я делал все, чтобы меня уважали. Если человек тебя не уважает, от него нужно просто бежать семимильными шагами, и чем быстрее, тем лучше», — цитирует Лепса «Московский комсомолец».

К слову, Лепс был женат дважды. Его первой избранницей стала Светлана Дубинская. С ней он вместе учился в музыкальном училище. В браке родила дочка Инга, но сохранить семью все равно не удалось. Второй супругой артиста стала Анна Шаплыкова. С ней он прожил 20 лет. В браке родились трое детей: дочки Ева и Николь и сын Иван. В декабре прошлого года они развелись. О причинах разрыва пара долгое время молчала, а позже знаменитость признался — виноват он.

«Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего», — признавался он.

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