Стоматолог рассказал об изменении цен на пломбы и коронки для зубов в России

Стоматолог Лосев: пломбы и коронки в России подорожали в среднем на 50%

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Многие стоматологические клиники заранее закупили все необходимые материалы.

В текущее время в России наблюдается дефицит материалов на всех уровнях оказания стоматологических услуг. В среднем пломбы и коронки подорожали на 50%. Об этом рассказал главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев.

«Речь идет о керамических реставрациях, вкладках, коронках, винирах. Чаще всего этот дефицит вызван перебоями с поставками из-за выстраивания новых логистических цепочек, так как в стоматологии 80-90% материалов и оборудования импортного, европейского производства. Перебои с поставками привели к подорожанию в среднем на 50% в отношении стоимости пломб, коронок и других стоматологических материалов», — сообщает доктор.

По словам врача, большинство стоматологических клиник заранее смогли закупить все материалы. Но спустя несколько месяцев запасы могут иссякнуть. Новые логистические цепочки для поставки дефицитных позиций приведут к подорожанию материалов.

«Скорее всего, можно будет говорить о каких-то материалах из Китая. Также нельзя недооценивать возможность развития рынка отечественных материалов для стоматологии, так как у пациентов и стоматологов должен быть выбор. Причин для паники на ближайшие полгода, наверное, нет. Надеюсь, за это время наладятся новые логистические цепочки и запустится производство материалов для оказания стоматологических услуг на территории РФ», — рассказал в беседе с Газета.ру Лосев.

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