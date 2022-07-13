Песков об отношениях с Эр-Риядом: мы высоко ценим наши интересы и взаимодействия
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
В Кремле выражают надежду на то, что выстраивание отношений с другими столицами не будет направлено против РФ.
Россия высоко ценит отношения с Саудовской Аравией. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом», — подчеркнул представитель Кремля.
Президент США хочет, чтобы Саудовская Аравия начала наращивать нефтедобычу. Однако для этого необходимо разрешение ОПЕК+. Заокеанский лидер уверен, что его визит — это хороший шаг в противостоянии РФ и КНР.
Российский политолог Марат Баширов охарактеризовал поездку главы Штатов, как бесполезную, поскольку тот не сможет повлиять на бензиновые цены. Это касается как самой Америки, так и всего мира. Байден же, в свою очередь, винит в топливном кризисе своего российского коллегу Владимира Путина, считая, что всему виной действия российского лидера.
Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Страны Запада и ЕС стали поэтапно вводить ограничительные меры, в том числе на российские энергоносители.
Ранее 5-tv.ru сообщал о комментарии Пескова по поводу ситуации с Калининградом.