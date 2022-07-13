Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

В семье артиста случаются эмоциональные ссоры. Как с этим справляется семья?

Жена Олега Газманова Марина накануне очередной годовщины свадьбы со знаменитым супругом вспомнила, как отмечала этот праздник два года назад. В жизни пары это была «розовая» свадьба. И она полностью оправдывала свое название. Оказывается, после 17 лет совместной жизни все становится «розово».

«Розовая» свадьба! Хи-хи-хи! Готовлю завтрак, словно, девчачью пижамную вечеринку… Хи-хи. Но ему должно быть «розово» и мне «розово». Потому что розовый — это цвет всепрощающей любви! Когда ты не хочешь уже розовый бриллиант (хочешь, но пофиг), лучше розовое озеро или розовое облако в подарок», — написала в своем Instagram-аккаунте супруга Газманова.

Она рассказала, что два года назад, 15 июля, семья нарядилась во фламинго, пила розовое шампанское и любовалась такого же цвета пионами. А еще милый подарил ей колечко с розовым кварцем и вместе они ели варенье из роз.

«Главное, чтобы у Олега не закружилась голова от розового, пусть вовремя включится розовый пофиг! Розовая, потом бирюзовая и мы в преддверии "гранатовой“», — добавила Марина.

Судя по всему, «гранатовую» годовщину пара отметит через два дня в соответствующих тонах. Супруга Олега Газманова пообещала подписчикам, что до этого времени расскажет любую историю из своей семейной жизни — ей можно смело задавать вопросы.

Фолловеры тут же подключились к диалогу. К примеру, одна из поклонниц пары спросила, как они познакомились. Газманова в ответ, не вдаваясь в подробности, заметила, что «всему виною розовый плащ». Поинтересовались подписчики и насчет того, как в семье договариваются в спорных моментах.

«Сначала можем резко эмоционально решать и спорить, но потом, устав и успокоившись, принимаем истину по середине», — ответила Марина.

Также, отвечая одной из подписчиц, она вспомнила как Олег Газманов делал ей предложение.

«Делал мне предложение длинное, в десять лет, и всегда оригинально, даже шантажировал», — призналась она.

Кстати, как отмечает издание dni.ru, в начале отношений Олегу Газманову и его избраннице пророчили скорое расставание. Но семья достойно выдержала все пересуды и день за днем демонстрирует, что любовь в их семье только крепнет.

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