МО РФ: три украинских самолета ликвидированы российскими истребителями

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ

Еще один украинский самолет Су-25 уничтожили в Николаевской области.

Три самолета ВСУ сбиты российскими истребителями. Уничтожение Су-25, Су-24 произошло неподалеку от Новоукраинки и Барвенково в ДНР, а МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ликвидировали еще один украинский самолет Су-25, но уже неподалеку населенного пункта Широкое в Николаевской области.

Всего средствами ПВО за сутки уничтожены девять вражеских беспилотников, пять украинских баллистических ракет «Точка-У», и в воздухе сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

В этот же день ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева. Пять боевиков ликвидировали на месте, а десять их них взяты в плен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пусковые установки Harpoon были уничтожены русскими «Искандерами» под Одессой.