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Артистке могут не простить ее молчание по спецоперации ни в России, ни на Украине. А значит, она больше никогда не соберет большие залы.

Певица София Ротару занимает позицию предпенсионного артиста по Украине — так считает российский продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистка намеренно выдерживает паузу, понимая, что нынешняя власть в Незалежной долго не продержится.

«В отношении России вопрос более сложный. Мне кажется, у нее уже позиция предпенсионного артиста. По-моему, ей уже нужно уходить на покой, открывать музыкальную школу или школу искусств, как она планировала на вилле в Ялте — заняться образовательной деятельностью», — сказал Рудченко в интервью «Экспресс Газете».

Продюсер отметил, что положение у Ротару сейчас незавидное. Ведь известно, что она еще со времен Майдана поддерживала украинскую власть. В том числе и в отношении присоединения к России Крыма — певица данное событие не поддержала и не раз на этот счет высказывалась публично. Россияне это помнят и понимают, на чьей стороне артистка и сейчас, хоть и молчит. Поэтому ей не стоит больше рассчитывать на большую аудиторию. Если только из тех, кто почтенного возраста.

«В РФ ее аудитория перешла уже в преклонный возраст, а на новую публику она не работает. И даже если певице планировать будущее вместе с Россией, ей будет довольно тяжело собирать стадионы, большие концертные залы исходя из ее такой проукраинской позиции», — отметил Рудченко.

Между тем и сама Украина молчание артистки воспринимает критично. Для страны это тоже предательство и там ждут ее внятного голоса. А если его так и не услышат, вряд ли когда-то за это простят. Так что о больших концертах певице, возможно, тоже придется забыть и на родине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец Леньо жестко прошелся по Софии Ротару за молчание о специальной военной операции.