Подайте на пропитание: Дана Борисова попросила подписчиков скинуться ей на жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* danaborisova_official

Бедственное положение у звезды такое, что даже 100 рублей от каждого подписчика для нее не лишние.

Телеведущая Дана Борисова осталась без средств к существованию. Ситуация оказалась настолько плачевной, что она бросила клич о финансовой помощи в свои соцсети. Там она оставила номер банковской карты и отметила, что будет благодарна и за 100 рублей от каждого.

«Ребят, просить неловко, впервые так делаю. Если есть возможность, скиньте элементарно по сто рублей, буду благодарна. Ну никак не вывожу, съемок не будет до сентября», — цитирует ведущую РИА Новости.

В бедственном положении телеведущая отчасти оказалась и потому, что ее бывший супруг почти не помогает ей и дочери деньгами. Чтобы по минимуму платить алименты для ребенка, предположительно, приносит липовую справку о доходах. По документам в месяц они составляют всего 25 тысяч рублей. При этом, по словам Борисовой, ее бывший — генеральный директор фирмы, оборот в которой с начала года составил целых 26 миллионов рублей.

Борисова отметила, что от финансовой ответственности отец ее дочери уклоняется уже не один год. При этом он не обременен никакими обязательствами — у 42-летнего мужчины нет ни жены, ни детей, и живет он с мамой. На здоровье ему тоже тратиться не приходится — с ним у него все в порядке.

Борисова отметила, что будет бороться за свои права до конца. Следующее судебное заседание состоится 22 августа.

«Хочется на своем примере помочь нашим одиноким мамам», — написала она в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Калашникова порассуждала о причинах конфликта с Даной Борисовой.

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