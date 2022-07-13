Что-то нечисто: зачем США закупать для Киева бесшумные снайперские винтовки

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Киев бесконтрольно раздавал мирным автоматы Калашникова. Почему Штатам этого мало?

США могут готовить украинцев к боям в городе. Такое предположение стали высказывать эксперты на фоне публикации тендера на сайте американских госзакупок. Согласно документу, в пользу Украины будут безвозмездно переданы 30 винтовок крупного калибра Accuracy International. К ним прилагаются прицелы, глушители, а также патроны Magnum.

Аналитики подчеркивают, что Вашингтон даже не учитывает ранние действия Киева по бесконтрольной раздаче оружия гражданским. В частности, речь шла об автоматах Калашникова с военных складов.

Что касается количества боеприпасов, к винтовкам доставят 120 магазинов. Эксперты выражают опасения, что вооружение может оказаться на «прилавках» даркнета. Отмечается, что получателями «посылочки» указаны украинские пограничники и сотрудники полиции. Причиной «аттракциона неслыханной щедрости» названы проекты «Укрепление потенциала государственной пограничной службы Украины по охране северных и восточных границ Украины» и «Поддержка устойчивой реформы Национальной полиции Украины».

Для чего предназначен такой вид оружия в беседе с RT рассказал экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ).

По словам военного, винтовка позволяет вести высокоточный огонь на большом расстоянии. Ей располагают сотрудники спецподразделений, выполняющие задачи в рамках контртеррористических операций.

«Я полагаю, что американцы готовят украинцев к городским боям. Для этого их заранее снабжают крупнокалиберными снайперскими комплексами. И городские склады будут заполнены этим оружием. И часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия», — приводит издание слова собеседника.

Известно, что будущему «подарку» присвоен срочный статус. Одна из зарубежных компаний пообещала отгрузку винтовок за 30 дней, а весь боезапас еще за 90 дней.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Российскими войсками освобожден ряд территорий.

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