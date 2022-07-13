В сочинском Дагомысе девушку унесло в море из-за шторма

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Она решила погулять по полузапруде, однако поскользнулась из-за скользкого пола. Тело полетело прямиком вниз.

Девушку унесло в море во время сильного шторма. Момент происшествия запечатлели очевидцы. Стихийное происшествие случилось в сочинском Дагомысе, невнимательная отдыхающая решила пройтись по полузапруде, сильный ветер и явно волнующаяся вода не смутили ее.

После прогулке вблизи с плескающейся волнами водой, ее ноги не выдержали мокрого от дождя пола. Тогда дама поскользнулась и полетела прямиком в воду. Оказавшись в море несчастную сразу начало уносить течением. Чуткий спасатель за несколько секунд понял, чем грозит такая прогулка по полузапруде и хотел спасти отдыхающую. Однако именно в этот момент она упала.

На видео видно, как женщина за долю секунды оказывается в воде. Ее жизнь все-таки удалось спасти и это сделали очевидцы случившегося. Именно они помогли ей выбраться на берег, пишет Telegram-канал URA.RU.

Сочинской любительнице прогуляться в шторм очень повезло, что поблизости не было акул, как, например, в египетской Хургаде. Там на 68-летнюю туристку не раздумывая напала эта хищная рыба и оторвала ей ногу и руку. Ранее 5-tv.ru показал кадры с места события.