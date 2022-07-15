Тест: Как хорошо вы помните биографию Антона Чехова?

Биография Антона Павловича Чехова

Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге в многодетной семье купца третьей гильдии. Дома царила железная дисциплина — дети обязаны были постоянно чем-то заниматься. Сам писатель признавался впоследствии, что у него не было детства.

Ребенком он с братьями и сестрой вставал спозаранку, чтобы в пять утра оказаться в церкви, где будущий писатель пел в хоре. Затем малыши помогали отцу и изучали ремесло. Антон выбрал профессию портного. Мать воспитывала наследников в любви к природе и уважении к людям. Ее усилиями дети росли с осознанием того, что слабейшие нуждаются в их помощи и защите.

Будущий классик мировой литературы начал писать в юном возрасте. Уже тогда он взял литературный псевдоним Чехонте, данный ему одним из преподавателей. Затем в жизнь Чехова ворвался театр.

Литературная деятельность

Когда Антону исполнилось 16 лет, его отец обанкротился. Семья юноши переехала в Москву, оставив подростка доучиваться в гимназии. В этот период он писал зарисовки и занимался репетиторством. В 1879-м Чехов уехал из Таганрога в Москву и поддерживал семью доходами от публикаций. Тогда же молодой публицист поступил на медицинский факультет Московского университета имени Сеченова. Параллельно с творческой деятельностью будущий мэтр работал врачом.

Антон Павлович принимал больных, будучи студентом. В этот период он публиковался под псевдонимом «Антоша Чехонте». Также медик подписывался как «Человек без селезенки», «Дяденька», «Брат моего брата» и многие другие. Исследователи считают, что количество псевдонимов Чехова достигало 50.

Успех

В 1884-м вышел первый сборник рассказов Антона Чехова «Сказки Мельпомены». Произведение имело такой успех, что уже через год писатель стал известным автором. Позже Антон Чехов начал сотрудничать с журналом «Новое время». Это издание не ставило жестких рамок по количеству знаков или дате сдачи работы, что устраивало писателя. Именно в этот период в публикации появились работы Чехова, которые по сей день считаются одними из лучших в его творчестве. Среди них «Агафья», «Кошмар», «Панихида» и так далее. Автор стал подписывать свои тексты настоящим именем.

В 1888-м Чехов написал повесть «Степь» для журнала «Северный вестник». Этим произведением писатель дал понять, что готов попробовать себя в более серьезных жанрах. Спустя год вышел сборник рассказов «В сумерках», который отметили Пушкинской премией в Академии наук.

В 1890-е Антон Павлович обосновался в Москве, где считался на тот момент одним из самых читаемых авторов. Его тексты публиковали в «Русской мысли», «Русских ведомостях», «Новом времени» и так далее. Среди собеседников писателя были Владимир Гиляровский, Владимир Короленко, Исаак Левитан. Позже Чехов отправился в путешествие по Европе. Он побывал в Вене, Болонье, Париже, Неаполе, Венеции, поднялся на Везувий.

Вернувшись в Россию, Чехов обосновался в подмосковном Мелихове. Там же он открыл медицинский пункт и построил три школы. Он не остался безучастным к судьбам простых людей, когда в Мелихове разразился голод. Антон Павлович собирал пожертвования на их пропитание, во время вспышки холеры работал санитарным врачом, помог проложить в селе дорогу.

Врачебная практика отнимала массу сил и времени, но именно в этот период Чехов написал самые известные свои произведения. В их числе «Палата № 6», «Чайка», «Дом с мезонином» и «Человек в футляре». Позже он познакомился со Львом Толстым и написал произведения «Дама с собачкой» и «Три сестры». Последней работой Чехова стал «Вишневый сад» 1903 года.

Чехова называли поэтом сумерек из-за пессимистических ноток в текстах. Затем появился термин «чеховские настроения», обозначающий упаднический дух. Сам писатель называл слово «пессимист» противным, не считая, что оно характеризует его характер и тексты.

Личная жизнь

Со своей будущей женой, примой МХТ Ольгой Книппер, Чехов познакомился в 1898 году на репетициях спектаклей «Чайка» и «Царь Федор Иоаннович». Оба прониклись симпатией друг к другу. Спустя год после знакомства пара стала активно переписываться. В общей сложности они отправили друг другу более 800 писем и телеграмм.

В 1900-м Ольга приехала в Крым, где поселилась у Чехова. Больше они не расставались и через год обвенчались. Медовый месяц паре пришлось провести в Башкирии, где писатель лечился от туберкулеза. Ольга два раза беременела. Первая беременность окончилась выкидышем, вторую пришлось прервать после того, как актриса упала в обморок в открытый люк.

Смерть Антона Чехова

Летом 1904 года Антон Павлович отправился на лечение в немецкий город Баденвайлер. Он приехал, чтобы вылечить легкие, но врачи заметили, что состояние пациента значительно хуже, чем они предполагали.

Писатель проснулся в ночь с 1 на 2 июля, впервые в жизни попросив вызвать врача на дом и вновь лег. Больше Чехов не просыпался. Через три дня гроб с телом писателя отправили в Москву, где его похоронили на Новодевичьем кладбище. Ольга Книппер-Чехова пережила мужа на 55 лет.