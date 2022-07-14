Серегины птички: смерть сына подтолкнула мужчину сделать дроны ВС РФ почти неуязвимыми

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Пример жителя Новосибирска наглядно показывает, что гражданское общество в России активно помогает участникам спецоперации по защите Донбасса. А ведь некоторые считали, что его в стране нет.

Житель Новосибирска Сергей мечтал обеспечить своему сыну хорошее образование и будущее, однако судьба распорядилась иначе — его наследник трагически погиб. Тогда отложенную на учебу ребенка сумму Сергей решил пустить на помощь российским военным. А позже нашел способ сделать дроны практически неуязвимыми для противника.

Сначала мужчина закупил на все накопления квадрокоптеры для российской армии и передал их участникам спецоперации по защите Донбасса. Однако вскоре выяснилась одна неприятная деталь. После 24 февраля на всех дронах принудительно включается транспондер. Это устройство позволяет любому желающему засечь запущенный беспилотник, а также определить местонахождение оператора.

В течение двух недель Сергей искал решение проблемы и добился успеха. Теперь он кочует вдоль границы с Украиной и «перепрошивает» коптеры, которые используют российские военнослужащие. В результате противник не может обнаружить ни дрон, ни его оператора. Примечательно, что националисты так модифицировать свою технику не умеют.

Те, кто находятся на передовой, могут легко определять местоположение вражеских операторов при помощи так называемого «Аэроскопа». Это позволяет значительно ускорить темп наступления и выполнения боевых задач. Ведь без дронов националисты фактически лишаются возможности корректировать огонь.

Даже новая тактика не помогает украинским боевикам. Если раньше они держались за жилые здания внутри населенных пунктов, то теперь держатся в окрестностях и пытаются заманить внутрь войска РФ для последующего окружения и обстрела. Противостоять этой тактике очень просто: нужно перед входом в город зачищать окрестности с помощью артиллерии. Союзные силы так и делают, из-за чего националисты несут большие потери. Однако командование посылает все новых — фактически на убой.

«И так уже третий день — мы их крошим, они подвозят новых. Люди у них что ли лишние? И ладно бы с тяжелой техникой перебрасывали. Так нет — просто с автоматами и гранатометами», — приводит слова одного из операторов дронов KP.RU.

Пример Сергея из Новосибирска наглядно показывает: простые россияне охотно помогают участникам спецоперации по защите Донбасса. И дело не только в том, что он сам закупил дроны, а потом нашел способ их модифицировать. А еще и в том, что сейчас он «перепрошивает» беспилотники, которые другие россияне отправили на передовую. И их много.

Прежде злые языки говорили, мол в России нет гражданского общества. А теперь одна его часть собирает деньги на нужды армии, другая закупает дорогостоящие девайсы, третья доставляет адресату, а четвертая изобретает способы применять наиболее эффективно и безопасно.

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