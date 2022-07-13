Беременная звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова о госпитализации: «Я уже на панике»

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Экс-ведущая телестройки рассказала о некоей патологии, из-за которой под угрозой оказалось здоровье ее будущего малыша. Возможно, знаменитости также предстоит операция.

Беременная экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова сообщила о госпитализации после очередного приема УЗИ-специалиста. По словам звезды телестройки, один из ее больших страхов миновал, доктор не счел необходимой операцию, о которой говорил прежде. Однако провести некоторое время в больнице и пройти некую «процедуру» 35-летней селебрити все же придется, чтобы снизить риски для здоровья своего первенца.

В прошлом месяце Ефременкова призналась, что беременность ее протекает не так гладко, как хотелось бы. Малыш от бойфренда Мондезира (полное имя Тамба-Тамба Свет-Амур Мондезир — Прим. ред.) — желанный и долгожданный, однако врачи обнаружили патологию, суть которой будущая мама поклонникам не раскрыла. Только поделилась своими переживаниями. Сегодня она услышала обнадеживающие слова доктора — операция пока не нужна, и если до срока в 30 недель (сейчас идет 24-я) беременность будет протекать в том же ключе, вмешательство не понадобится.

«Держим руку на пульсе, контролируем и ходим каждую неделю на УЗИ. Завтра все-таки будет у меня госпитализация, нужно сделать одну процедуру. Я, конечно, жуткая трусиха, очень боюсь, я уже на панике. В общем, завтра ложимся в больницу», — сказала Ефременкова.

Поклонники знаменитости переживают за нее, а также высказывают беспокойство относительно слишком частых УЗИ, говорят, опасно регулярно «облучать» малыша. Но будущая мама верит своим докторам и следует их рекомендациям. Если нужно постоянно отслеживать динамику развития ребенка, она будет это делать, зная обо всех рисках. По словам экс-ведущей «Дома-2», в первом триместре у нее произошло отслоение плаценты, приходилось соблюдать строгий постельный режим, ее также мучил сильный токсикоз.

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