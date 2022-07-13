Новой вакциной от обезьяньей оспы станет забытая старая

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Над разработкой препарата трудятся новосибирские ученые.

Российские врачи приступили к разработке вакцины, которая защитит жителей от оспы обезьян. Причем речь идет о препарате против черной оспы, от которой прививали жителей еще в 80-е годы позапрошлого века. Правда, если тогда людей иммунизировали «живой» вакциной, то сейчас специалисты работают над созданием «мертвой». Ее разрабатывают сотрудники центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом рассказал сообщил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус.

«Предыдущие научные работы показали, что люди, вакцинированные от оспы, а вакцинация проводилась примерно до 1880 года, имеют иммунитет и защиту от обезьяньей оспы. Но сейчас в РФ нет производства вакцины от оспы. Раньше советская вакцина была „живой“, а с такой вакциной сейчас никто не работает. Единственное официальное место в России, которое имеет штаммы вируса оспы, это только „Вектор“. И это учреждение сейчас разрабатывает векторную вакцину от оспы, не живую», — сказал он.

Эксперт уточнил, что разработка сейчас находится на третьей фазе клинических испытаний. А значит, у граждан России скоро будет возможность защитить себя от вируса обезьяньей оспы.

Между тем российские инфекционисты и эпидемиологи полагают, что пандемии нового вируса случить не должно. Так, врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее отмечал, что он не обладает высоким уровнем заражения — болеют оспой единицы. Причем даже при тесном контакте с зараженным у здорового человека невысоки риски подхватить вирус.

Кстати, о первом случае оспы обезьян в России Роспотребнадзор сообщил 12 июля. Инфекция выявлена у пациента в Санкт-Петербурге, его состояние удовлетворительное. Ему оказывается необходимая помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защищенный секс значительно снижает риск заражения оспой обезьян.