Командование КНР обвинило эсминец США в незаконном вторжении в акваторию

Фото: www.globallookpress.com / US Navy / Navy Office of Information

В Китае считают действия Штатов угрозой суверенитету и нарушением международного права.

Командование КНР обвинило эсминец США во вторжении в акваторию. Об этом сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

По его словам, американский корабль USS Benfold незаконно оказался на территории островов Сиша в Южно-Китайском море, которые являются спорными.

Цзюньли считает, что подобные действия американцев ставят под угрозу суверенитет и безопасность китайской стороны. Более того, речь также идет о нарушении норм международного права. Представитель охарактеризовал произошедшее как попытку Штатов провести милитаризацию Южно-Китайского моря.

«Факты вновь демонстрируют, что США являются настоящим создателем угроз в области безопасности в Южно-Китайском море, а также разрушителем мира и стабильности в регионе», — цитирует Газета.ру.

Споры о том, кому принадлежат Парасельские острова в ЮКМ, ведутся между Пекином и странами Азиатско-Тихоокеанского региона уже много лет. На них, а также на ряде других территорий находятся большие запасы углеводородов. В свою очередь США заявили о том, что будут «плавать и летать» там, где это разрешено международным правом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США могут превратиться в репрессивный режим.