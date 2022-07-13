Макеева не хочет популярности мужа в будущем из-за страха уйти на второй план
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Роману Малькову сделали выгодное предложение, после которого бизнесмена сможет узнать вся Россия.
Актриса Анастасия Макеева рада за мужа, которому сделали интересное предложение. Однако страх потерять публику все-таки присутствует, о чем она поделилась с поклонниками в микроблоге.
Все началось с того, что артистка недавно дебютировала. Она вышла на сцену и исполнила песню, которая очень понравилась поклонникам. Однако выступала артистка не одна, вместе с ней был ее муж Роман Мальков и он тоже исполнял строки из композиции. Именно предприниматель и привлек внимание продюсеров, поэтому те предложили ему записать сольный трек.
«После нашего дебюта Роман получил предложение записать сольный трек. Так он скоро станет популярнее меня», – в шутку написала Макеева.
Однако в комментариях актриса также не забывает отвечать аудитории. Один из поклонников написал ей, что новость очень хорошая и Анастасия должна радоваться. На это артистка ответила, что не знает, насколько хорошо то, что случилось.
Как говорят, в каждой шутке есть доля правды. Возможно, актриса действительно беспокоится за свою популярность и не потерпит, если красивый муж сдвинет ее с места. Хотя, с Романом Мальковым актриса уже два года. Они создают впечатления крепкой и благополучной пары, которая не станет ругаться из-за пустяков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Муж Макеевой забрал ее паспорт и никуда не отпускает актрису уже полтора года.