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Представитель МИД уверена, что заявления западных чиновников необходимо разбирать.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал сенсационное заявление. Он признался в том, что принимал участие в организации госпереворотов. На его слова отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Интервью, на мой взгляд, сенсационное», — приводит ее слова радио Sputnik.

Кроме того, Захарова считает, что подобные слова — это точка невозврата. При этом она уверена, что подобные выпады чиновников требуется разбирать и реагировать на них. Сам же Болтон подчеркнул, что организация и планирование госпереворота «требует большого количества работы».

В частности, ситуация на Украине в конце 2013 года началась со свержения власти. Событие получило название «Евромайдан». Его итогом стало бегство экс-президента Украины Януковича с территории страны.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР попросили Москву о помощи в защите мирных граждан от геноцида киевской власти. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали экономическую войну и поставки вооружений на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова сравнила рассуждения экс-лидера Польши о России с идеями Чикатило.