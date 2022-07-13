Алибасов сообщил о двух ошибках всей его жизни: «Пацан из-подворотни»

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Бари также не хотел продвигать Виктора Цоя. Об этом он теперь очень жалеет.

Продюсер и музыкальный исполнитель Бари Алибасов в свое время не хотел сотрудничать с молодым Юрой Шатуновым. Певец приходил пробоваться в группу «Интеграл», но музыкант не принял его. На тот момент Бари был уверен, что детская манера песен Юры не понравится российскому зрителю.

«Не скажу, что Шатунов как-то повлиял на российскую эстраду и музыку. Юра приходил ко мне домой, просился на работу. Ничего удивительно, что ко мне хотели устроиться самые разные люди. И грузчиками, и музыкантами, и администраторами, ведь было время, когда четырьмя фурами аппаратуру возили», — вспомнил Бари.

Шатунова на пробы к продюсеру привел Андрей Разин, который, по словам артиста, поднялся у музыканта с самых низов. Он предложил послушать Юрия, ведь парень поет песню, которую быстро полюбила вся Россия. Однако Бари не решился продвигать юного певца из-за его происхождения и нищеты.

«Собственно, начинавший у меня с грузчика Андрей Разин, став администратором, привел Шатунова. Говорит, давай его возьмем, у него песня появилась, которую поет вся страна. Но я же не сумасшедший раскручивать уличного пацана из подворотни. Тогда мне казалось, что это не мой уровень и формат. Мне и в голову тогда не могло прийти, что детское плаксивое исполнение станет суперпопулярным!» — объяснил он.

Только после того, как Шатунов прославился на всю Россию Алибасов понял, как сильно ошибался в юном таланте. Песни лидера группы «Ласковый май» очень полюбились зрителю, миллионная публика толпилась на концертах поющего брюнета. Каждый россиянин мечтал получить автограф у Юры и станцевать под его чарующие композиции. Момент осознания этого стал для Бари сигналом того, как изменилось поколение.

Примечательно, что Юра Шатунов не единственная легендарная личность, которая по началу не понравилась Алибасову. Музыкальный продюсер также не хотел сотрудничать с Виктором Цоем. Об этом он теперь очень жалеет.

«Мы с Виктором долго разговаривали. Такой явно корейский исполнитель, как мне тогда казалось, будет мало интересен российскому зрителю. Вот это две большие ошибки в моей жизни — Цой и Шатунов», — приводит его слова «Собеседник».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алибасов не смог сосчитать всех своих детей.