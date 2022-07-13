Лобода резко ответила на слухи о проплаченном романе с Тиллем Линдеманном

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Продюсер Кирилл Чибисов заявил, что солист Rammstein получал 150 тысяч долларов за каждую новую встречу с певицей и фотоотчет об этом событии.

Украинская певица Светлана Лобода ответила на слухи об оплаченном ее пиарщиками «романе» с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В соцсетях она опубликовала скриншот новостной ленты, пестрящей откровениями продюсера Кирилла Чибисова, который рассказал, сколько музыкант получал за каждое якобы свидание со звездной блондинкой.

Некогда отношения Лободы и Линдеманна действительно вызывали бурный интерес публики. Немец не раз заявлял, что любит бывать в России (певица тогда еще активно выступала в РФ), часто приезжал и попадал в объективы папарацци. В том числе с экс-солисткой «ВИА Гры». Позже у Лободы появилась дочь, девочку она назвала Тильдой (совпадение?), настоящего отца своего ребенка исполнительница скрывает до сих пор. Но имя девочки без слов направило публику на «верную мысль».

Как же надо хотеть славы, чтобы дочь называть созвучно пиар-кампании, удивлялась в своем шоу журналист Алена Жигалова. Чибисов же раскрыл детали сотрудничества Линдеманна и Лободы, заявив — рокер получал 150 тысяч долларов (почти девять миллионов рублей) за каждое «свидание» с артисткой, всем был доволен и ответственно исполнял условия контракта. Придумала историю любви, добавил продюсер в интервью KP.RU, агент Лободы Нателла Крапивина. Платный роман с солистом Rammstein певицу устраивал, а вот статьи со всей подноготной, похоже, не понравились.

Светлана Лобода ответила на слухи о романе с Тилем Линдеманном. Фото: Instagram* / lobodaofficial

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала „Как избежать наказания за убийство“?» — написала исполнительница в своем блоге.

Сегодня Крапивина с Лободой уже не работает, Линдеманн о связи с ними молчит, а главная героиня сплетни не попадет в Россию раньше 2072 года, так как въезд в страну ей запрещен за ряд русофобских высказываний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему украинцы обвинили Светлану Лободу в попытке нажиться на их беде.

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