Последняя капля: Эйвазов набросился на журналистов после скандала с Нетребко

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Оперной диве пришлось оправдываться за свои резкие слова перед публикой, что возмутило ее коллегу и супруга из Азербайджана.

Скандал с оперной певицей Анной Нетребко стал последней каплей для ее супруга и коллеги из Азербайджана Юсифа Эйвазова. Артист разразился ругательствами в адрес журналистов, публикующих одну за другой статьи о знаменитой исполнительнице. По мнению певца, в погоне за резонансным материалом сотрудники прессы не стесняются не только приукрасить факты, но и даже выдумать их. Так вышло, считает он, не впервые — на этот раз Нетребко обвинили в оскорблениях в адрес поклонников, за которые пришлось оправдываться.

Оперный дуэт сейчас живет и работает в Италии. После очередного выступления пара прогуливалась по Вероне и позволила себе разбавить вечер горячительным. Навеселе они вышли в прямой эфир в соцсетях, в котором Нетребко заявила — она пьяна, счастлива, а те, кто назавтра заговорит о ее нетрезвом виде, «долбоящеры». Добавила еще, что так считает ее муж. Утром, когда СМИ растиражировали выходку, звезда решила объясниться.

Многие поклонники приняли слова Нетребко на свой счет. Известно, что отношения с Россией у оперной дивы испорчены высказываниями против спецоперации по защите Донбасса и готовности сидеть хоть на трех стульях, лишь бы сохранить работу и мировое имя. На данный момент все ее концерты в стране отменены.

«Как же вы могли подумать и даже допустить мысль, что я могу вас обозвать? Конечно, нет. Ругательное слово предназначалось не для подписчиков, как вы сами понимаете, а для некоторых представителей прессы, которые очень активно, ежедневно практически, обсуждают мою жизнь громкими заголовками», — оправдывалась певица.

В комментариях в поддержку супруги высказался и Эйвазов. Он как автор «долбоящеров» еще раз подчеркнул, что именно журналисты создают скандалы на пустом месте, чтобы очернить ни в чем не повинных людей, создать о них извращенное представление у поклонников. Все обвинения в адрес жены он считает несправедливыми.

«Бумагомараки и лгуны. Даже не гнушаются федеральными каналами и грязью. Пачкая прежде всего самих себя. Плюнь и разотри, они никто и звать их никак. Весь ужас в том, что им больше нечего писать. Видимо, и не о ком», — заявил Эйвазов.

После начала спецоперации РФ на Украине Анна Нетребко держала нейтралитет и не спешила выступать с личным мнением. Она много лет живет и работает за границей, потому оказалась в сложной ситуации — общество разделилось на ярых противников и защитников политики Москвы. Но европейский менеджмент все же вынудил артистку высказаться против родины и решений Кремля. Предательницей певица при этом себя не считает, а российским фанатам по-прежнему признается в любви.

Ранее, писал 5-tv.ru, публицист Михаил Шахназаров в своем шоу назвал Анну Нетребко очень сексуальной девушкой, из которой, к сожалению, «село так и не выехало».