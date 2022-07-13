Будет больно: в МИД РФ рассказали об ответе Москвы на санкции Запада

В МИД РФ анонсировали болезненный для Запада ответ на санкции

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Рестрикции вредят не только экономике России, но и Европе, отметил дипломат. Терпеть жару там приходится без кондиционера, а зимовать — без обогревателей.

Ответом на санкции Запада могут послужить встречные меры Москвы. Об этом сообщил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры недружественных стран в отношении РФ только ухудшают их экономику. В свою очередь это отражается на качестве жизни европейских граждан. В частности, представитель ведомства отметил угрозу зимовать без обогрева и терпеть жару без кондиционеров.

«Вместе с тем оставляем за собой право на ужесточение наших специальных мер. Традиционно не комментируем их возможное содержание», — добавляет собеседник.

Биричевский резюмировал, что западные санкции сказываются на российской экономике, однако правительством разрабатываются ответные шаги, которые могут быть «весьма болезненными».

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Власти ЛДНР попросили Москву оказать поддержку в защите мирного населения от геноцида со стороны Киева. В ответ на действия РФ страны Запада и ЕС начали санкционную политику и поставки вооружений украинским националистам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Евросоюз решил исключить из-под санкций транзит грузов в Калининград.