Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Сейчас предпринимаются все меры для обеспечения безопасности мирного населения.

Украинские националисты нанесли массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске, которая отвечает за безопасность города. Об этом сообщил представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«ВФУ (военные формирование Украины — Прим. ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан», — написал он в своем Telegram-канале.

В том числе Андрей Марочко отметил, что сейчас предпринимаются все меры для обеспечения безопасности мирного населения.

www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Через некоторое время эту новость подтвердил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«В сторону Луганска был нанесен ракетный удар „Точкой-У“. Точнее, их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды. По всей вероятности, наши силы ПВО не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько. Вероятнее всего, ПВО приняли их за одну», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что по предварительной информации удар был нанесен из района между Артемовском и Соледаром.

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