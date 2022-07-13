В ПФР напомнили о возможности докупить пенсионный стаж

В ПФР сообщили о возможности докупить пенсионный стаж у самозанятых и работавших за границей

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

Страховые взносы могут делать граждане, которые работают на себя или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам.

Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил о возможности самостоятельно делать пенсионные взносы и таким образом докупать пенсионный стаж. Об этом рассказал представитель ведомства в беседе с «Прайм».

Он напомнил, что пенсионное страхование в России — обязательное. Оно распространяется на всех работающих граждан. По правилам, взносы на пенсию формируют и уплачивают работодатели. Однако есть ряд случаев, когда человек сам может делать взносы на пенсию.

Страховые взносы для покупки пенсионного стажа могут делать те граждане, которые зарегистрированы в качестве самозанятых или хотят сформировать пенсию своим неработающим родственникам. Такой механизм может пригодиться и лицам, которые работают за границей, но желающим, чтобы в России их пенсия продолжала формироваться.

«Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР (он прописывается в Налоговом кодексе РФ), увеличенное в 12 раз», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писал 5-tv.ru, Пенсионный фонд России досрочно перечислит социальные пособия, которые обычно поступают россиянам в единый день выплаты — 3-го числа каждого месяца.