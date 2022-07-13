Игорь Николаев лишился почти всех заработанных на зарубежных гастролях денег при СССР

Игорь Николаев рассказал о потере денег с зарубежных гастролей в советское время

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По словам артиста, в поездках за границу его больше привлекала возможность пообщаться с артистами мирового масштаба, чем заработок.

Певец Игорь Николаев рассказал, что терял деньги с зарубежных гастролей во времена СССР. Об этом пишет 7Дней.ru.

Игорь Николаев был одним из тех артистов, кому можно было выезжать за границу. Певец давал концерты в США и Швеции. Считалось, что он за рубежом получает большие деньги, но в Советском Союзе требовалось отдавать почти все заработанные средства государству.

«Мы были обязаны валюту сдавать государству. У меня остались какие-то слезы, на которые я купил маленькую домашнюю музыкальную студию», — рассказал Николаев.

Певец добавил, что такой ни у кого в Москве не было. Потом он на ней записал песню «Миражи» с певицей Ириной Аллегровой.

Николаев добавил, что не особо расстраивался из-за необходимости отдавать валюту, так как больше всего в поездках за границу его привлекало общение с артистами мирового масштаба. В частности, с Тиной Тернер и Родом Стюартом.

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