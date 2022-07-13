Как «Доступная среда» стала препятствием для инвалидов Петербурга

Фото, видео: Uwe Anspach / ТАСС; 5-tv.ru

Эксперты призывают как можно скорее обратить внимание на московский опыт.

Порядка 70 существующих подъемников при заявках в несколько тысяч — в Петербурге, говорят эксперты, нужно как можно быстрее обратить внимание на московский опыт с программой «доступная среда» — город крайне неудобен для передвижения маломобильных граждан. Есть и проблемы с уже существующими подъемниками. Главный вопрос — кто за них должен платить? Разбирался Дмитрий Будков.

Узкие лестничные пролеты, маловместительный лифт — каждое утро путь на работу, в столярную мастерскую, для Александра превращается в квест, который без посторонней помощи не пройти.

А это один из главных уровней квеста — пандус на первом этаже. Воспользоваться им самостоятельно — невозможно. Он слишком тяжелый и установлен под высоким углом. Преодолеть барьер, если повезет, помогают соседи.

«Бывают ситуации, если я поздно приезжаю, ну и уже люди спят. Получается никаких прохожих нет. Сидишь, думаешь, а вдруг никто не пойдет и как домой попасть. И идешь, ищешь другого человека. В идеале нужно поставить подъемник, чтобы я мог нажать автоматически пульт и подняться, сложить его и в дальнейшем идти заниматься своими делами. Это единственный момент, когда я не могу сделать, а остальные вещи бытовые, я сам себя обслуживаю», — рассказывает Александр Казаков.

Правда даже если установить подъемник — нет гарантии, что им можно будет пользоваться.

«Самостоятельно подняться я не могу или спуститься я не могу, несмотря на то, что 2,5 года у нас стоит подъемник, который не работает».

Это подъемник Арина ждала семь лет, из которых пользовалась оборудованием всего-то два месяца. Сейчас он отключен и в чехле.

Добиваться установки подъемника жительнице этого дома приходилось годами. Сначала с помощью переписок с администрацией Невского района, затем уже с помощью суда. В 2020-м году его все-таки установили, но вот чиновники только не собираются выделять средства на его обслуживание.

Расходы на эксплуатацию предлагают возложить на ТСЖ, а значит — платить будет весь дом.

Общая сумма обслуживания в месяц — 98 тысяч рублей, при этом управлять платформой могут только квалифицированные операторы. Жильцам по требованиям Гостехнадзора делать это запрещено.

«Никто не означает реально проблему и размер затрат. Принято, что обслуживание наклонной платформы стоит от 2,5 до четырех тысяч в месяц. Это для ввода в эксплуатацию, да. Но с налогами это составляет 98 тысяч рублей. У нас нет таких средств, как кроме сборов с жильцов. У нас таких денег просто нет», — поясняет председатель ТСЖ «Невский берег» Игорь Кузнецов.

«Наши соседи. Это наши, можно сказать. Ну, если не близкие, то знакомые хорошие люди. И я должна будут прийти и сказать, что раз в месяц увеличить квартплату на 800 рублей. Это не возможно, это не реально», — возмущается Арина Милованова.

Администрация через суд хочет передать подъемник в общедомовое имущество, пользуясь пробелом в законодательстве. Там прописано: кто и как должен устанавливать подъемники, но ни слова о дальнейшем обслуживании. Однако федеральное законодательство не позволяет просто взять и перепоручить заботу об инвалидах товариществу собственников жилья.

«Этот пробел конфликтует с жилищным кодексом, который говорит, что приращение состава общего имущества может только с согласия собственников это логично. Нельзя насильно дарить. Администрация Невского района не предприняла никаких попыток, чтобы пополнить свои бюджетные строки строкой расходной на содержание этого подъемника», — поясняет юрист Мария Аистова.

«Дело в том, что ни у администрации, ни у жилищного агентства нет целевых денежных средств на обслуживание этих установок. Даже, если мы потратим бюджетные денежные средства, по данному оборудованию, то это будет как нецелевое использование», — говорит заместитель гендиректора жилищного агентства Невского района Петербурга Максим Киселев.

А сколько еще таких случаев. В Госдуме тему поднимали неоднократно. Там отмечают, что подъемники — важны не только для инвалидов.

«Даже мамы, у которых есть детские коляски, или, если человеку тяжело спускать по ступенькам. И тогда этот подъемник можно называть не только для инвалида, но и для всех маломобильных групп. И тогда на это регулирование можно смотреть по другому и говорить «да, это часть общего имущества», — считает депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев.

А пока споры в Петербурге не утихают. В ситуации разбирается и омбудсмен города на Неве.

«Мы тоже предлагали — либо это районы, либо это какая-то городская структура, например, при жилищном комитете, либо какое-то унитарное государственное предприятие. Надеюсь, что при обсуждении бюджета на следующий год возможно будет внесение каких дополнительных средств вот именно на обслуживание подъемников», — говорит уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.

В пример эксперты приводят «доступную среду» Москвы. Установка и обслуживание подъемников в подъездах закреплены за отдельными районами столицы. Потому проблем практически не возникает. Тем временем, в Петербурге по всему городу смонтировано порядка 70 подъемников, а заявок на их установку — тысячи.