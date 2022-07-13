Экоактивисты с дымовыми шашками прервали многодневную велогонку «Тур де Франс»

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Pintens; 5-tv.ru

Протестующие уселись на дороге перед спортсменами и требовали обратить внимание на изменение климата. Внимание на них обратила полиция и разогнала всех.

Десятый этап гонки «Тур де Франс» прервали из-за митинга экоактивистов! Протестующие заблокировали участок трассы за 35 километров до финиша.

Около десятка человек сели посреди дороги и зажгли дымовые шашки, требуя привлечь внимание к проблеме изменения климата. Организаторы были вынуждены остановить велогонку, пока полицейские разгоняли демонстрантов.

Пауза продлилась порядка 12 минут, после чего спортсмены продолжили соревнование. Это первая остановка многодневной гонки с 2019 года — тогда участники не смогли завершить этап из-за оползня.