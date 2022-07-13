Минобороны показало телемост между участвующими в СВО военными и их родными
Фото, видео: 5-tv.ru
Впервые за долгое время увидеть близких смогли участники специальной военной операции из Екатеринбурга. После общения состоялось награждение.
Увидели родных впервые за долгое время. Военные в зоне спецоперации провели телемост со своими родными. Минобороны опубликовало кадры общения. В этот раз на связи был Екатеринбург.
«Мы тебя ждем», — обратился ребенок к отцу-военнослужащему.
«Я тоже скучаю, скоро приедем. Все нормально будет», — ответил он.
«Папа, а ты скоро вернешься?» — обратился другой мальчик к родителю.
«Скоро, скоро. Тоже хорошо все, не переживай», — подтвердил родитель.
Помимо общения с родственниками, во время видеотрансляции также шел концерт. Ну а после телемоста состоялось награждение. Военным вручили Ордена мужества, медали Жукова и «За боевые отличия».