Военкор «Известий» показал тренировки бойцов легендарного штурмового батальона «Сомали»

Фото, видео: 5-tv.ru

Даже во время оперативной паузы в зоне спецоперации подготовка к боям не прекращается. Командиры доводят все действия новобранцев до автоматизма. Потому что противник способен на любую подлость.

Даже во время оперативной паузы в зоне спецоперации не прекращаются тренировки бойцов Народной милиции. Готовятся и к работе в городской застройке, и к штурмам на открытой местности — что гораздо сложнее. Военкор «Известий» Роман Польшаков побывал на полигоне.

По пересеченной местности на штурме движутся только так. Пока двое прикрывают, третий старается остаться незамеченным, чтобы при необходимости прийти на помощь товарищам. Неожиданно для противника.

Бойцы легендарного штурмового батальона «Сомали» не отдыхают и после ротации. Пока одни на передовой, другие тренируются на полигоне. Задача — повысить слаженность в работе малыми мобильными группами.

«Готовятся такими тройками. С этой стороны — к движению в городских условиях, когда нужно пройти по улице от подъезда к подъезду и нет времени сменить магазин. А с этой стороны — готовятся к боям в полевых условиях», — показал военкор «Известий» маневры военнослужащих под звуки стрельбы.

Вот сейчас сказал «красный». Это значит, что магазин закончился, и его должен сменить другой боец. Инструкторы предупреждают: штурм на открытой местности — сложнее, чем в городе. Укрытий практически нет, поэтому боевой отряд — легкая цель для артиллерии. Работать нужно малыми группами — так можно быстро и незаметно подобраться к противнику.

«Сейчас надо акцент ставить на мелкие группы. Даже не группы, на батальоны. Никаких не нужно полков, потому что сложно сейчас спрятать это. Особенно в поле», — пояснил командир 1-штурмовой роты ОШБ «Сомали» с позывным «Воробей».

Следующий этап тренировки — отработка штурма в заброшенной деревне. Группа осматривает местность, затем заходит в дом и удерживает позицию. Условия тренировки приближены к реальным. По легенде, один из бойцов подрывается на мине, и теперь нужно оказать ему помощь и эвакуировать. Все это — под плотным огнем противника.

«Он (враг — Прим. ред.) будет стрелять в жизни не три патрона. Он будет стрелять до того момента, пока она либо не сдохнет, эта цель, либо пока ты не начнешь ее прикрывать. Понятно?» — наставляет военнослужащих командир.

Они освобождали Мариуполь, затем были под Авдеевкой, выдавливали боевиков из окрестных сел, заходили во вторую Новоселовку. У большинства был боевой опыт даже до начала специальной военной операции, воевали с 2014 года. Но за пару месяцев в батальон «Сомали» пришли десятки новобранцев. И теперь из них делают профессиональных бойцов.

Его позывной «Белорус», из какой страны приехал — понятно. Там был профессиональным спортсменом, теперь — снайпер.

«Видно, что что-то происходит в стране. Не смог сидеть дома. Сам родился в России, но по обстоятельствам приехал в Белоруссию. Чувствую долг вступить и сражаться со всеми наравне», — рассказал мужчина.

Главное, говорят инструкторы, это довести действия до автоматизма. Потому что столкнуться придется с самыми сложными ситуациями — враг способен на любую подлость.

«В Мариуполе, мы сталкивались, они выставляли живой щит — женщин и детей. Прикрывались ими постоянно, занимали больницы, школы, детские садики вместе с граждански. В чем была сложность нам работать? Мы не могли работать по гражданским. А они не стеснялись, работали по всему, что движется», — рассказал боец ОШБ «Сомали» с позывным «Хасан».

Именно, для того чтобы сберечь людей, и нужно тренироваться. Здесь к штурму готовятся каждую свободную минуту. И ждут только одного — победы.