Тилль Линдеманн оскорбил Светлану Лободу: «Переборщила с пластикой»

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Солист группы Rammstein не понимал, зачем ему нужно фотографироваться с артисткой. По слухам, она родила от него дочь.

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн оскорбительно высказывался в адрес певицы Светланы Лободы. Его комментарий касался внешности артистки. Об этом сообщил продюсер Кирилл Чибисов, пишет KP.RU.

В течение долгого времени ходили слухи, будто бы Лобода родила от Линдеманна дочь. Их подпитывало то, что знаменитости нередко встречались и тепло общались друг с другом. Однако оказалось, что немецкий музыкант просто выполнял условия контракта. Ни о каком романе речи не было. Такой PR-ход стоил Лободе 150 тысяч евро за каждую встречу Линдеманна, рассказали журналистка Алена Жигалова и продюсер Кирилл Чибисов.

«Помню, в тот период я видел где-то его комментарий: музыкант был удивлен, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, „переборщила с пластикой“», — рассказал он.

Кирилл Чибисов добавил, что на самом деле Светлана Лобода родила дочь Тильду от женатого бизнесмена. Тот якобы обещал уйти к ней от семьи, но в итоге оставил одну беременной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алена Жигалова рассказала о настоящем отце второго ребенка Светланы Лободы.