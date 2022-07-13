Евросоюз решил исключить из-под санкций транзит грузов в Калининград

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Брюссель предоставил документ, который удовлетворил Москву.

Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. «Известия» со ссылкой на высокопоставленные источники пишут, что Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву. В его тексте говорится, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — рассказал собеседник издания.

Источник добавил, что уже «несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом».

Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область 18 июня через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули примерно 30% поставок. Это ожидаемо вызвало резкую реакцию в Москве. В западной прессе даже появились сообщения, что из-за блокады Калининграда Сувалкский коридор стал самым опасным местом на Земле.

Как ранее писал 5-tv.ru, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь призвал подумать над сокращением транзита в Евросоюз через территорию РФ.