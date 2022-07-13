Влад Соколовский сделал предложение матери своего сына: «У нас не как у всех»
Влад Соколовский сделал матери своего сына на Бали
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый артист решил жениться во второй раз. Их с избранницей роман длится четвертый год.
Певец Влад Соколовский сделал предложение руки и сердца матери своего сына Ангелине Сурковой. Об этом артист написал на своей странице в социальных сетях.
Романтическое предложение Соколовский сделал на острове Бали, где они отдыхали всей семьей. По словам певца, он нервничал и долго готовился к этому событию.
«Один из самых счастливых моментов в моей жизни. Я волновался, как мальчишка, и это было прекрасно! Да, у нас все не как у всех, сначала ребенок, потом предложение, дальше свадьба!» — написал он.
Артист пригласил свою возлюбленную на тайное свидание, сел вместе с ней на вертолет, и они приземлились на обрыве. Там он и спросил девушку, согласится ли она стать его женой. Суркова ответила положительно. Соколовский отметил, что уже очень любит эту историю. Кроме того, она уникальна, как и его любимая женщина.
Влад Соколовский и Ангелина Суркова состоят в романтических отношениях с 2019 года. Ранее певец уже был женат — на Рите Дакоте. В продлившимся с 2015-го по 2018 год браке у пары родилась дочь Мия. Вторым ребенком певца стал сын Давид, появившийся уже в отношениях с нынешней невестой.
Как ранее писал 5-tv.ru, Влад Соколовский признался, что у его возлюбленной Ангелины Сурковой после недавних родов началась депрессия.