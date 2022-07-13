РБК сообщил о возможной отставке вице-премьера Юрия Борисова
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Предполагается, что высокопоставленный чиновник станет новым главой «Роскосмоса».
Вице-премьер Юрий Борисов, который занимается в правительстве космической и оборонными отраслями, в ближайшее время покинет пост. Об этом сообщили источники РБК.
Отмечается, что Борисов может занять должность главы госкорпорации «Роскосмос», которую сейчас возглавляет Дмитрий Рогозин. Эти данные изданию также подтвердил неназванный экс-чиновник российского правительства.
Источник издания в сфере оборонно-промышленного комплекса добавил, что Борисов рассматривается на должность в «крупный промышленный актив» без уточнения должности.
Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин отправил в отставку Наталью Поклонскую. Документ об этом был опубликован на официальном сайте правовой информации.