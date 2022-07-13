Глава Крыма Аксенов назвал драку с участием военнослужащих бытовым конфликтом

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Ссора произошла, когда военные перелезали через забор ведомственного учреждения.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что драка с участием военнослужащих в городе Судаке была бытовым конфликтом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов отметил, что в момент потасовки на военных не было символики Z, они не позиционировали себя в качестве военнослужащих. Глава Крыма добавил, что ссора произошла, когда мужчины перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию.

«Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — написал глава Крыма.

Аксенов отметил, что драка не имела политической подоплеки, призвал перестать заниматься конспирологией и заключил: «важны только факты».

Как сообщал 5-tv.ru, история с дракой в крымском Судаке прогремела на всю страну. Изначально сообщалось, что причиной конфликта послужила буква Z на одежде избитого. Позже подозреваемые были задержаны правоохранителями.