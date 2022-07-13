Путин и Токаев подтвердили настрой укреплять партнерство во время телефонного разговора

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Президенты России и Казахстана обсуждали реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической сферах в ходе новых переговоров.

О сотрудничестве Москвы и Астаны Владимир Путин сегодня говорил по телефону с Касымом-Жомартом Токаевым. Договоренности по многим вопросам были достигнуты в июне в Петербурге во время российско-казахстанских переговоров на высшем уровне.

Лидеры сегодня подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства и союзничества. Обсудили реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.