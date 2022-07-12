Стоматолог раскрыл стоимость вставных зубов Наташи Королевой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

По словам эксперта, несмотря на то, что зубы звезды вставные, ее улыбку сложно назвать идеальной.

Стоматолог Дмитрий Богуславский назвал стоимость вставных зубов певицы Наташи Королевой. Об этом пишет издание BLITZ+.

По словам эксперта, улыбку Королевой сложно назвать идеальной, потому что вместо белоснежности зубы отдают голубизной. Стоматолог не может сказать, какое количество зубов сделано у звезды. Однако он предположил, что Королева заплатила за них около пяти миллионов рублей.

«Это протезирование, но какой объем — сказать сложно. По поводу цены, она очень сильно варьируется, зависит от врача: пропасть между неопытными и гуру — от 25 до 150 тысяч за зуб», — сказал Богуславский.

Как ранее писал 5-tv.ru, Наташа Королева развеяла слухи о разводе со стриптизером Сергеем Глушко.