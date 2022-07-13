BMW ввела платную подписку за подогрев руля и сидений на фоне энергокризиса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Silas Stein; 5-tv.ru

Вскоре к новой модели получения прибыли немецкого автоконцерна собираются присоединиться и другие производители.

На фоне кризиса с нефтью и газом в мире маркетологи BMW нашли лучший момент для запуска своей новой фишки — платной подписки за подогрев руля и сидений. Да, вы не ослышались.

Автоконцерн уже запустил в Южной Корее сервис, который позволяет разблокировать дополнительные опции за деньги. Идея в том, что изначально машина укомплектована широким набором оборудования, но если владелец им не пользуется — то ничего не платит.

Итак, подогрев сидений обойдется в 18 баксов в месяц, есть подписка на год (176 долларов), на три года (283 доллара) или пожизненно (406 долларов). Подогрев руля - от десяти баксов в месяц до 222-х за безлимитное пользование.

Также можно разблокировать функции автоматического дальнего света, различные системы безопасности и видеорегистратор. Но венцом творения является мощный спортивный рык авто из колонок — он обойдется в 138 долларов.

Вслед за BMW то же самое планируют вводить и другие производители. Ожидается, что к концу десятилетия подписки будут приносить автопрому 23 миллиарда долларов ежегодно.