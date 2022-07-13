Опубликовано видео с атакой полчищ саранчи на посевы краснодарских фермеров

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Избавиться от насекомых-вредителей аграриям удается не всегда — препятствует запрет на применение химикатов.

Краснодарские фермеры близки к отчаянию. Полчища саранчи атакуют их посевы. В одном из районов края численность насекомых растет в геометрической прогрессии. Только за сутки зона поражения увеличилась в полтора раза — до 2,5 тысячи гектаров.

Саранча за день способна уничтожить весь урожай на поле. А вот фермеры избавиться от вредителей не всегда могут — из-за запрета на применение химикатов.