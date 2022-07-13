Большинству женщин на Украине запретят выезд из страны и поставят на воинский учет

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В ВСУ считают, что понадобится им могут не только медсестры, но и секретарши с другими сотрудницами офисов. Чем они будут полезны в зоне боевых действий — не объясняется.

После масштабной охоты на призывников Киев переключился на призывниц. Большинству женщин вскоре запретят выезд за границу, потому что в любой момент они могут понадобиться армии.

Уже осенью встать на обязательный воинский учет обяжут украинок многих профессий. Причем не только медсестер, поваров или кинологов — как бывает в таких случаях, — но даже секретарш, менеджеров и других офисных работников.

Как они могут помочь в зоне боевых действий — непонятно. Исключение сделают только для беременных и матерей с детьми до трех лет. В случае отказа пройти военные сборы грозят штрафы и ответственность вплоть до уголовной.