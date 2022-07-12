Мишустин поручил укрепить индустриальный потенциал России

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Главный приоритет отечественной промышленности — развитие собственного производства. Его продукты должны быть качественными и конкурентноспособными, заявил премьер-министр и назвал способ достичь этого.

Антироссийские санкции нарушили во всем мире производственные и логистические цепочки. Поэтому главный приоритет отечественной промышленности сейчас — развитие собственного производства.

Об этом сегодня говорил Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной поддержке экономики. Российские компании должны не просто обеспечить потребности внутреннего рынка. Они должны создавать качественный и конкурентноспособный продукт.

«Страны, которые смогли успешно преодолеть экономические кризисы и внешнеполитическое давление, всегда опирались на свою промышленность. Перед нами стоит задача укрепить индустриальный потенциал страны; сделать отрасли мощными, независимыми. От успешности наших шагов напрямую будет зависть технологическое развитие России и ее экономический суверенитет», — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин призвал точечно донастраивать меры поддержки. Помогать бизнесу в регионах сохранять занятость, продолжать инвестиционные программы.

Премьер напомнил, что скоро по предложению президента заработает еще один механизм поддержки — промышленная ипотека. Она позволит увеличить темпы обновления производственных мощностей.