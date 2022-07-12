Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

В качестве маскировки поляки прибегают к «массированной пропаганде».

Власти Польши пытаются завуалировать свои намерения по экспансии на территорию Западной Украины, развернув для этого «массированную пропаганду», заявила пресс-служба внешней разведки России, ссылаясь на главу ведомства Сергея Нарышкина.

«Поступающая информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», — сказано в заявлении СВР.

При этом Польша, как отмечают в документе, рассчитывала, что ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в Москве не обратят внимания на методичные приготовления страны к захвату украинских территорий. Теперь же исправлять ситуацию надеются при помощи подконтрольных «мозговых центров» и СМИ, которым поручено развернуть медийную кампанию.

«<…> Которая замаскирует действия Польши по укреплению своих позиций на Украине и опровергнет «неуместные слухи», — добавил СВР.

Акцент же предложено сделать на образе «коллективного участия» всех европейских соседей Украины в делах Киева. Для этого Польша все больше сотрудничает с Венгрией и Румынией, чтобы в последствие прикрыться ими.

«В рассекреченных документах СВР России имеется, кстати, весьма красноречивая характеристика польской внешней политики, данная в 1935 году главой британского МИД Саймоном: «Польское правительство ведет детскую политику престижа, мешающую упрочению мира в Европе и не соответствующую ни политическому, ни военному, ни финансовому положению Польши», — добавляется в документе.

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