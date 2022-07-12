Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян

Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

Еще несколько месяцев назад певец выражал желание вернуться в Россию на заработки. При этом продолжал резко и колко высказываться в адрес россиян. Неужели действительно карьера в Киеве не идет в гору?

Известный своими русофобскими высказывания Андрей Данилко вновь решил громко о себе заявить. Тема как всегда одна — Россия. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что «собирается положить свою жизнь на истребление русских», пишет портал Solenka.info.

Вместе с тем, артист громко и радостно выкрикивал русофобские оскорбления, ругался матом и показывал неприличные жесты в адрес РФ и ее жителей. А «вишенкой на торте», по словам журналиста Виталия Устинова, стало как раз признание певца — он все время, отмеренное ему на земле, вместо карьеры, творчества, личных дел и забот готов потратить на истребление русских, которые якобы сейчас уничтожают и оккупируют его родные и любимые украинские города. Правда, как намерен действовать Данилко, не уточнил.

Возможно, он возьмет пример со своего коллеги Макса Барского. Тот сначала заявил о ненависти к России — стране, где долгие годы зарабатывал миллионы, позже отменил все запланированные здесь концерты, при этом не вернул деньги за купленные уже билеты зрителям. Неоднократно оскорблял россиян, назвав их «тупоголовыми». Дальше решил пройтись по российским коллегам, назвав тех «трусливыми ублюдками».

Кульминацией стало то, что преисполненный патриотизма артист надумал вступить в ряду ВСУ. Переоделся в военную форму, взял в руки оружие и заявил о служении родине, но вскоре передумал. Сдал оружие и улетел на гастроли в Америку. Держать в руках микрофон вместо оружия оказалось куда привычнее. Как говорится, на словах он Лев Толстой, а на деле…Впрочем, как и Данилко.

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