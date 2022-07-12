Поклонник Бандеры, юрист: что известно о расчленившем подругу участнике украинского шоу

Фото: acmodasi.com.ua

Погибшую девушку удалось опознать по одежде, отметили в МВД Украины.

Подозреваемый в убийстве и расчленении своей подруги под Киевом украинец оказался участником шоу «Свадьба вслепую» Петром Бигуном. Об этом сообщает «Страна UA» со ссылкой на источник в МВД Украины.

По информации журналистов, в доме задержанного мужчины были найдены сердце и другие части тела пропавшей девушки. Погибшую опознали по одежде.

Уточняется, что она в феврале 2022 года вернулась из Польши на Украину вместе с сыном. После этого девушка рассказала близким, что познакомилась с мужчиной и начала с ним жить. Правоохранители подозревают, что трагедия произошла на почве ревности.

Помимо того, что в отношении Бигуна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», он также обвиняется в незаконном хранении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинские правоохранители рассказали изданию, что задержанный — юрист по образованию, а также коуч, проводящий психологические тренинги по личностному росту. В свободном доступе в сети также имеется анкета Бигуна как актера, однако журналистов больше всего заинтересовали не эти подробности жизни подозреваемого.

Мужчина оказался связан с «Правым сектором»* — в 2020 году Бигун баллотировался от радикалов в Киевский городской совет. Подозреваемый не был избран, однако после этого он не стал скрывать свою связь с националистами. На страницах в соцсетях Бигуна есть снимки под знаменами Степана Бандеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что убийство сотрудницы микрозайма в Москве попало на видео.

* — запрещен в РФ.