Кадры взрывов после ударов ВСУ по Новой Каховке попали на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; RT

Огонь националисты вели из американских систем залпового огня HIMARS.

На опубликованном видео RT — кадры попадания вражеской ракеты и взрывов после ударов ВСУ по Новой Каховке. Видно, что снаряд попадает в здание, а после чего появляется вспышка яркого света.

Боевиками ВСУ 11 июля был нанесен мощный удар по центру города Новая Каховка. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Владимир Леонтьев.

В результате ракетного удара ВСУ по населенному пункту погибли как минимум семь человек и около 80 пострадали. Уточняется, что огонь националисты вели из американских систем залпового огня HIMARS. Целились специально по центру, где располагались склады с минеральными удобрениями и селитрой. Газоснабжение и электроснабжение Новой Каховки частично прервано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в попытке наверстать безвозвратные потери, высшее руководство украинской армии приняло решение мобилизировать всех без разбора.